Олимпийский чемпион Власов уступил в стартовой схватке на чемпионате мира по борьбе

Величкин: новый сезон КХЛ будет для магнитогорского "Металлурга" интересным и непростымСпорт 22 августа, 14:06
Лыжница Йохауг считает несправедливым решение CAS продлить срок дисквалификацииСпорт 22 августа, 14:02
Forbes назвал Марка Уолберга самым высокооплачиваемым актером годаКультура 22 августа, 13:54
Эксперт: химические антибиотики в животноводстве надо замещать лекарственными травамиНовости партнеров 22 августа, 13:50
Гонщик "Формулы-1" Райкконен продлил контракт с "Феррари"Спорт 22 августа, 13:49
Газон на "Волгоград-Арене" будет засеян в первой половине сентябряСпорт 22 августа, 13:45
Сбербанк выделил кредит в 855 млн руб. на реставрацию Дома Наркомфина в МосквеОбщество 22 августа, 13:42
Крупный пожар в Ростове-на-Дону потушенПроисшествия 22 августа, 13:36
Fancy Bears опубликовали данные о положительных допинг-пробах 150 футболистов в 2015 годуСпорт 22 августа, 13:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 22 августа. Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов потерял шансы на завоевание медали на чемпионате мира, который проходит в Париже.
В стартовой схватке в весовой категории до 80 кг он уступил азербайджанцу Эльвину Мурсалиеву.
Схватка завершилась вничью 2:2, но Мурсалиев одержал победу благодаря последнему результативному действию.
Турнир в столице Франции завершится 26 августа.