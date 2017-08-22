Олимпийский чемпион Власов уступил в стартовой схватке на чемпионате мира по борьбе

ТАСС, 22 августа. Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов потерял шансы на завоевание медали на чемпионате мира, который проходит в Париже.

В стартовой схватке в весовой категории до 80 кг он уступил азербайджанцу Эльвину Мурсалиеву.

Схватка завершилась вничью 2:2, но Мурсалиев одержал победу благодаря последнему результативному действию.

Турнир в столице Франции завершится 26 августа.