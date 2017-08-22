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Олимпийский чемпион Власов уступил в стартовой схватке на чемпионате мира по борьбе

Спорт
22 августа, 12:58 UTC+3 ТАСС

Россиянин уступил азербайджанцу Эльвину Мурсалиеву

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Роман Власов

Роман Власов

© EPA/SERGEI ILNITSKY, архив

ТАСС, 22 августа. Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов потерял шансы на завоевание медали на чемпионате мира, который проходит в Париже.

В стартовой схватке в весовой категории до 80 кг он уступил азербайджанцу Эльвину Мурсалиеву.

Схватка завершилась вничью 2:2, но Мурсалиев одержал победу благодаря последнему результативному действию.

Турнир в столице Франции завершится 26 августа.

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