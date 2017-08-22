Гонщик "Формулы-1" Райкконен продлил контракт с "Феррари"

ТАСС, 22 августа. Финский гонщик Кими Райкконен продлил контракт с командой чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари". Об этом сообщается на официальном сайте итальянской команды.

"Феррари" сообщает о продлении технического и гоночного соглашения с Кими Райкконеном. Таким образом, финский гонщик будет выступать за команду из Маранелло в чемпионате "Формулы-1" 2018 года", - говорится в сообщении пресс-службы команды.

В январе этого года 37-летний гонщик стал первым в истории послом спорта Финляндии. Райкконен является чемпионом "Формулы-1" 2007 года.

В этом сезоне после 11 гонок финн занимает пятое место в чемпионате, набрав 116 очков.