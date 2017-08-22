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Россиянка Каменева завоевала серебро Универсиады в плавании на 100 м кролем

Спорт
22 августа, 15:34 UTC+3 ТАСС

Еще одна россиянка Арина Опенышева стала третьей

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Мария Каменева

Мария Каменева

© EPA/SERGEY DOLZHENKO, архив

ТАСС, 22 августа. Россиянка Мария Каменева завоевала серебряную медаль, Арина Опенышева - бронзовую в плавании на 100 м вольным стилем на Универсиаде в Тайбэе.

Каменева преодолела дистанцию за 54,37 секунды, Опенышева за 54,89 секунды. Первое место заняла Шивон Хоуи из Гонконга (54,10).

Всего в активе сборной России на Универсиаде теперь 25 медалей, включая четыре золотые, восемь серебряных и 13 бронзовых наград.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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