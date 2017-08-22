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"Сибирь" победила "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Спорт
22 августа, 18:01 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:1

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ТАСС, 22 августа. Новосибирская "Сибирь" одержала победу над московским "Спартаком" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Сибири" отличились Сергей Коньков (22-я минута), Андрей Сигарев (23) и Степан Санников (57). У проигравших шайбу забросил Вячеслав Лещенко (23).

В следующем матче "Сибирь" примет рижское "Динамо", "Спартак" сыграет на выезде с астанинским "Барысом". Обе встречи пройдут 24 августа.

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