"Сибирь" победила "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 22 августа. Новосибирская "Сибирь" одержала победу над московским "Спартаком" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Сибири" отличились Сергей Коньков (22-я минута), Андрей Сигарев (23) и Степан Санников (57). У проигравших шайбу забросил Вячеслав Лещенко (23).

В следующем матче "Сибирь" примет рижское "Динамо", "Спартак" сыграет на выезде с астанинским "Барысом". Обе встречи пройдут 24 августа.