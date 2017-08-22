"Авангард" победил рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Тренер: ЦСКА является фаворитом матча ЛЧ, но "Янг Бойз" сыграет наилучшим образомСпорт 22 августа, 18:33
Группа "Аэрофлот" за 7 месяцев увеличила перевозку пассажиров на 17,3%, до 28,3 млнТранспорт 22 августа, 17:56
Пенс: военные США будут находиться в Афганистане "до победы"Международная панорама 22 августа, 17:55
"Барселона" намерена отсудить у Неймара €8,5 млн за нарушение условий контрактаСпорт 22 августа, 17:53
Две россиянки вынуждены пропустить Нью-Йоркский марафон из-за проблем с визамиСпорт 22 августа, 17:43
Патриарх Кирилл подарил госсекретарю Ватикана икону и свою книгуОбщество 22 августа, 17:41
США расширили санкции в отношении КНДР и включили в список четверых граждан РФМеждународная панорама 22 августа, 17:37
Суд над обвиняемым во взятках экс-губернатором Белых начнется 5 сентябряПроисшествия 22 августа, 17:36
Шойгу представили новый боевой модуль с применением нейросетевых технологийАрмия и ОПК 22 августа, 17:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 22 августа. Омский "Авангард" одержал победу над рижским "Динамо" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Авангарда" отличились Деннис Эверберг (45-я и 47-я минуты) и Валентин Пьянов (46). За "Динамо" шайбу забросил Микс Индрашис (39).
В следующем матче "Динамо" сыграет в гостях с новосибирской "Сибирью", "Авангард" примет череповецкую "Северсталь". Обе встречи пройдут 24 августа.