"Авангард" победил рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 22 августа. Омский "Авангард" одержал победу над рижским "Динамо" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Авангарда" отличились Деннис Эверберг (45-я и 47-я минуты) и Валентин Пьянов (46). За "Динамо" шайбу забросил Микс Индрашис (39).

В следующем матче "Динамо" сыграет в гостях с новосибирской "Сибирью", "Авангард" примет череповецкую "Северсталь". Обе встречи пройдут 24 августа.