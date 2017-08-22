Газон стадиона ЧМ-2018 в Калининграде дал первые всходы

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ТАСС, 22 августа. /ТАСС/. Газон стадиона, строящегося в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года, дал первые всходы. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на представителей генерального подрядчика строительства арены - компании Crocus Group.
В ближайшие 1,5-2 месяца специалисты будут готовить газон к прошивке специальным синтетическим волокном, которое укрепит его структуру и снизит риск получения травм спортсменами.
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.
Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018