Российские судьи Оленин и Гофман приняли участие в учебно-тренировочном сборе IIHF

ТАСС, 22 августа. Российские судьи Константин Оленин и Роман Гофман приняли участие в учебно-тренировочном сборе Международной федерации хоккея (IIHF) в швейцарском Маглингене. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

В сборах, которые проходили с 16 по 20 августа, участвовали 20 главных судей, которые отобраны IIHF для обслуживания международных турниров, в том числе Олимпийских игр 2018 года. В рамках сборов судьи сдавали физические тесты и ледовые нормативы, а также на теоретических занятиях обсуждали трактовки правил.

Оленин отметил, что на сборы были приглашены судьи с международным опытом обслуживания матчей самого высокого уровня. "Сейчас большое внимание было уделено физическому состоянию, беговым и силовым упражнениям, а также видеоматериалам и разбору различных моментов, - сказал Оленин. - Следующим этапом будет работа в сезоне: нас предупредили, что все наши матчи будут тщательно изучаться и только лучшие, в конечном счете, попадут в список судей на Олимпиаду".

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.