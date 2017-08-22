Российские судьи Оленин и Гофман приняли участие в учебно-тренировочном сборе IIHF

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ТАСС, 22 августа. Российские судьи Константин Оленин и Роман Гофман приняли участие в учебно-тренировочном сборе Международной федерации хоккея (IIHF) в швейцарском Маглингене. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
В сборах, которые проходили с 16 по 20 августа, участвовали 20 главных судей, которые отобраны IIHF для обслуживания международных турниров, в том числе Олимпийских игр 2018 года. В рамках сборов судьи сдавали физические тесты и ледовые нормативы, а также на теоретических занятиях обсуждали трактовки правил.
Оленин отметил, что на сборы были приглашены судьи с международным опытом обслуживания матчей самого высокого уровня. "Сейчас большое внимание было уделено физическому состоянию, беговым и силовым упражнениям, а также видеоматериалам и разбору различных моментов, - сказал Оленин. - Следующим этапом будет работа в сезоне: нас предупредили, что все наши матчи будут тщательно изучаться и только лучшие, в конечном счете, попадут в список судей на Олимпиаду".
Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.