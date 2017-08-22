Итальянец Трентин выиграл четвертый этап веломногодневки "Вуэльта"

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ТАСС, 22 августа. Итальянский велогонщик Маттео Трентин из команды Quick Step Floors выиграл четвертый этап многодневки "Вуэльта Испании", который проходил между Ле-Эскальде и Таррагоной.
Трентин преодолел дистанцию 198,2 км за 4 часа 43 минуты 57 секунд. Вторым финишировал испанец Хуан Хосе Лобато (LottoNL-Jumbo), третьим стал бельгиец Том ван Асбрёк (Cannondale-Drapac). Российский гонщик команды швейцарской команды "Катюша-Альпецин" Ильнур Закарин финишировал 54-м.
Лидерство в генеральной классификации сохранил британский гонщик команды Sky Крис Фрум (13:37.41). Закарин идет 14-м, уступая лидеру 1 минуту 29 секунд.
"Вуэльта", которая является третьим и заключительным Гранд-туром сезона, завершится 10 сентября финишем в Мадриде.