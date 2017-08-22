Армянский борец греко-римского стиля Манукян стал чемпионом мира в весе до 80 кг

ТАСС, 22 августа. Максим Манукян из Армении завоевал золото чемпионата мира в греко-римской борьбе в весовой категории до 80 кг. Соревнования проходят в Париже.

В финале Манукян победил белоруса Радика Кулиева со счетом 5:0. Бронзовыми призерами стали Эльвин Мурзалиев из Азербайджана и Паскаль Айзель из Германии.

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 26 августа.