Армянский борец греко-римского стиля Манукян стал чемпионом мира в весе до 80 кг

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ТАСС, 22 августа. Максим Манукян из Армении завоевал золото чемпионата мира в греко-римской борьбе в весовой категории до 80 кг. Соревнования проходят в Париже.
В финале Манукян победил белоруса Радика Кулиева со счетом 5:0. Бронзовыми призерами стали Эльвин Мурзалиев из Азербайджана и Паскаль Айзель из Германии.
Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 26 августа.