Турецкий борец греко-римского стиля Каяалп стал чемпионом мира в весе до 130 кг

ТАСС, 22 августа. Представитель Турции Рыза Каяалп завоевал золото чемпионата мира в греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг. Соревнования проходят в Париже.

В финале Каяалп победил эстонца Хейки Наби со счетом 2:1. Бронзовыми призерами стали кубинец Оскар Пино Хиндс и чилиец Ясмани Акоста Фернандес. Акоста Фернандес стал первым в истории представителем Чили, завоевавшим медаль чемпионата мира в греко-римской борьбе.

Каяалп является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года.

В медальном зачете турнира лидирует сборная Турции, в активе которой две золотые и одна бронзовая награды, второе место занимает команда Армении (2-0-0), третье - сборная Германии (1-1-1). Сборная России идет на седьмом месте (два серебра, две бронзы).

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 26 августа.