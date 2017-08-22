Турецкий борец греко-римского стиля Каяалп стал чемпионом мира в весе до 130 кг

Мадуро сообщил, что скоро может посетить РоссиюМеждународная панорама 22 августа, 22:56
СМИ: "Спартак" по-прежнему пытается договориться с Ньянгом о переходеСпорт 22 августа, 22:52
Россия начинает проработку ответных мер в связи с новыми санкциями СШАПолитика 22 августа, 22:07
Тиллерсон: США вели переговоры с РФ и КНР об их возможной роли в АфганистанеМеждународная панорама 22 августа, 22:02
Криштиану Роналду назвал несправедливым отклонение апелляции на дисквалификациюСпорт 22 августа, 22:01
Тиллерсон: КНДР проявляет некоторую степень сдержанностиМеждународная панорама 22 августа, 21:57
Серебренникова поместили в изолятор временного содержанияПроисшествия 22 августа, 21:20
В МИД РФ объяснили проблемы с выдачей виз неэффективностью работы дипмиссии СШАПолитика 22 августа, 21:06
ФИФА осудила публикации хакерами информации о медицинских данных футболистовСпорт 22 августа, 21:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 22 августа. Представитель Турции Рыза Каяалп завоевал золото чемпионата мира в греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг. Соревнования проходят в Париже.
В финале Каяалп победил эстонца Хейки Наби со счетом 2:1. Бронзовыми призерами стали кубинец Оскар Пино Хиндс и чилиец Ясмани Акоста Фернандес. Акоста Фернандес стал первым в истории представителем Чили, завоевавшим медаль чемпионата мира в греко-римской борьбе.
Каяалп является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года.
В медальном зачете турнира лидирует сборная Турции, в активе которой две золотые и одна бронзовая награды, второе место занимает команда Армении (2-0-0), третье - сборная Германии (1-1-1). Сборная России идет на седьмом месте (два серебра, две бронзы).
Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 26 августа.