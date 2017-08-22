Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.08:
$ 59.04
€ 69.59
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Халл" под руководством Слуцкого вылетел из розыгрыша Кубка английской футбольной лиги

Спорт
22 августа, 23:37 UTC+3 ТАСС

Подопечные российского специалиста в матче 1/32 финала уступили "Донкастеру"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий

© EPA/RICARDO NASCIMENTO

ТАСС, 22 августа. "Халл" в гостях проиграл "Донкастеру" со счетом 0:2 в матче 1/32 финала Кубка английской футбольной лиги и завершил выступление в турнире.

Мячи забили Эльфи Мэй (48-я минута) и Томми Роу (54).

"Халл" выступает в чемпионшипе - втором по силе дивизионе чемпионата Англии, "Донкастер" играет дивизионом ниже.

Главным тренером "Халла" является 46-летний специалист Леонид Слуцкий, который возглавил команду в июне, став первым российским тренером в Англии.

"Халл" потерпел третье поражение подряд. В чемпионшипе клуб после четырех туров имеет в активе четыре очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. В следующем туре "Халл" 25 августа проведет домашний матч против "Болтона".

Кубок английской лиги проводится с 1961 года. Больше всего побед в этом турнире одержал "Ливерпуль" - восемь. У "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Астон Виллы" по пять побед.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Игроки "Урала" Эрик Бикфалви и ЦСКА Алексей Березуцкий (справа налево) в матче чемпионата России по футболу между командами "Урал" (Екатеринбург) и ЦСКА (Москва)
18
"Урал" сыграл вничью с ЦСКА, продлив беспроигрышную серию в РФПЛ до семи матчей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
2
Житель Кирова выплатил Пенсионному фонду долг в 42 тыс. рублей мелочью
3
Россия начинает проработку ответных мер в связи с новыми санкциями США
4
Адвокат: суд выдал разрешение Никите Белых на заключение брака в СИЗО
5
Серебренникова поместили в изолятор временного содержания
6
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
7
Ученые открыли новый механизм регенерации печени
Темы дня
Новости партнеров
Реклама