"Халл" под руководством Слуцкого вылетел из розыгрыша Кубка английской футбольной лиги

ТАСС, 22 августа. "Халл" в гостях проиграл "Донкастеру" со счетом 0:2 в матче 1/32 финала Кубка английской футбольной лиги и завершил выступление в турнире.

Мячи забили Эльфи Мэй (48-я минута) и Томми Роу (54).

"Халл" выступает в чемпионшипе - втором по силе дивизионе чемпионата Англии, "Донкастер" играет дивизионом ниже.

Главным тренером "Халла" является 46-летний специалист Леонид Слуцкий, который возглавил команду в июне, став первым российским тренером в Англии.

"Халл" потерпел третье поражение подряд. В чемпионшипе клуб после четырех туров имеет в активе четыре очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. В следующем туре "Халл" 25 августа проведет домашний матч против "Болтона".

Кубок английской лиги проводится с 1961 года. Больше всего побед в этом турнире одержал "Ливерпуль" - восемь. У "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Астон Виллы" по пять побед.