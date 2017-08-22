"Халл" под руководством Слуцкого вылетел из розыгрыша Кубка английской футбольной лиги

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ТАСС, 22 августа. "Халл" в гостях проиграл "Донкастеру" со счетом 0:2 в матче 1/32 финала Кубка английской футбольной лиги и завершил выступление в турнире.
Мячи забили Эльфи Мэй (48-я минута) и Томми Роу (54).
"Халл" выступает в чемпионшипе - втором по силе дивизионе чемпионата Англии, "Донкастер" играет дивизионом ниже.
Главным тренером "Халла" является 46-летний специалист Леонид Слуцкий, который возглавил команду в июне, став первым российским тренером в Англии.
"Халл" потерпел третье поражение подряд. В чемпионшипе клуб после четырех туров имеет в активе четыре очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. В следующем туре "Халл" 25 августа проведет домашний матч против "Болтона".
Кубок английской лиги проводится с 1961 года. Больше всего побед в этом турнире одержал "Ливерпуль" - восемь. У "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Астон Виллы" по пять побед.