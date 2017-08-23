Постригай и Дьяченко выступят на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

ТАСС, 23 августа. Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ стартует в среду в чешском Рачице. В составе российской команды выступят 34 спортсмена, включая олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко, а также призеров Игр Ивана Штыля, Алексея Коровашкова и Илью Штокалова.

На чемпионате мира в течение пяти дней будут разыграны медали в 27 видах, 17 комплектов - в гребле на байдарке и 10 - каноэ. В состав сборной России вошли Евгений Луканцов (байдарка-одиночка, 200 м), Роман Аношкин (500 и 1000 м), Николай Червов (5000 м), Кирилл Ляпунов и Александр Дьяченко (байдарка-двойка, 200 м), Олег Гусев и Владислав Блинцов (500 м), Олег Синявин и Максим Спесивцев (500 м), Юрий Постригай, Виталий Ершов, Гусев и Блинцов (байдарка- четверка, 500 м), Александр Сергеев, Василий Погребан, Руслан Мамутов, Червов (1000 м). Команду каноистов составили Коровашков (одиночка, 200 м), Штокалов (500 м), Кирилл Шамшурин (1000 и 5000 м), Александр Коваленко и Штыль (двойка, 200 м), Виктор Мелантьев и Штыль (500 м), Мелантьев и Владислав Чеботарь (1000 м), Шамшурин, Расул Ишмухамедов, Иван Лиховидов и Илья Первухин (1000 м).

В женскую сборную по гребле на байдарке вошли Елена Анюшина (одиночка, 200 и 500 м), Юлиана Салахова (5000 м), Наталья Подольская и Вера Собетова (двойка, 200 м), Арина Аношкина, Кира Степанова (500 м), Салахова и Собетова (1000 м), Аношкина, Варвара Баранова, Степанова, Светлана Черниговская (четверка, 500 м). В этом виде россиянки не представлены в соревнованиях одиночек на 1000 м.

В Рачице также выступят каноистки Олеся Ромасенко (одиночка, 200 м) и Ирина Андреева, которая вместе с Ромасенко возьмет старт в заездах двоек на 500 м.

12 видов гребли на байдарках и каноэ являются олимпийскими. В Рио-де-Жанейро из-за отстранения большинства спортсменов по подозрению в нарушении антидопинговых правил сборная России выступала в усеченном составе, завоевав две бронзовые медали - их принесли каноист Илья Штокалов и байдарочник Роман Аношкин.

В Рачице выступят пять чемпионов Европы

В середине июля российские гребцы уже в сильнейшем составе выступили на чемпионате Европы в болгарском Пловдиве, где завоевали 10 наград (три - золотые), уступив лишь соперникам из Венгрии (10 золотых медалей) и Германии (6). Чемпионами Европы стали Александр Коваленко и Иван Штыль (200 м), Виктор Мелантьев и Штыль (500 м) - на каноэ- двойках, а также каноистка Ольга Ромасенко (200 м).

Сильнейшие гребцы на байдарках и каноэ выступают за европейские сборные, так что на чемпионате мира соперниками российских спортсменов вновь будут представители Венгрии, Германии, Белоруссии, Чехии. В Рачице выступят гребцы из 70 стран, в постолимпийский сезон большинство команд выставляют новые экипажи. Из олимпийских чемпионов Рио-де- Жанейро в Чехии выступит немецкий каноист Себастьян Брендель - трехкратный победитель Олимпийских игр, год назад завоевавший золото на дистанции 1000 м в одиночке и двойке (с Яном Вандреем). Приехали в Рачице байдарочники Лайэм Хит (олимпийский чемпион на дистанции 200 м) из Великобритании и испанец Маркус Вальс, победивший на 1000 м.

В состав сборной России вернулся Юрий Постригай, который вместе с Александром Дьяченко стал олимпийским чемпионом 2012 года на байдарке-двойке на дистанции 200 м. Этот вид перестал быть олимпийским, потому Постригай решил пересесть в четверку и выступит на 500-метровой дистанции.

В первый день турнира 23 августа пройдут соревнования по параканоэ, первые чемпионы мира определятся в четверг. Соревнования пройдут в спорткомплексе "Лаба-Арена". Гребной канал расположен в излучине реки Лаба (Эльба).

Первый чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ состоялся в 1938 году в Стокгольме. В 2014 году соревнования прошли в Москве, где российские гребцы выиграли четыре золотые медали, которые принесли каноисты, в том числе и Коровашков со Штылем, победившие в трех разных видах.