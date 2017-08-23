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Чемпион UFC в полутяжелом весе Джонс сдал положительный допинг-тест

Спорт
23 августа, 5:09 UTC+3 ТАСС

Проба была сдана перед поединком за титул, 28 июля

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ТАСС, 23 августа. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе американец Джон Джонс провалил допинг-тест. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Проба, давшая положительный результат, была сдана 28 июля, в преддверии боя против соотечественника Даниэля Кормье за чемпионский пояс. Поединок, который прошел 30 июля, завершился нокаутом в третьем раунде.

Эта победа стала для 30-летнего Джонса 23-й (10 - нокаутом) в боях смешанного стиля при одном поражении. Джонс второй раз попадается на допинге, в июле 2016 года он был уличен перед турниром UFC 200. В ноябре Антидопинговое агентство США дисквалифицировало спортсмена на один год.

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