ХК "Югра" заключил контракт с нападающим Пестушко

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ТАСС, 23 августа. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Югра" заключил контракт с нападающим Максимом Пестушко. Об этом сообщает пресс-служба ханты-мансийской команды.
Срок соглашения с 32-летним игроком рассчитан на один сезон. Также "Югра" по соглашению сторон расторгла контракт с нападающим Александром Васильевым.
Минувший сезон Пестушко провел в омском "Авангарде", набрав 28 очков (12 шайб + 16 передач) в 59 матчах регулярного сезона. На его счету 12 встреч в плей-офф и две результативные передачи. В КХЛ хоккеист провел 499 матчей. Помимо "Авангарда", он выступал за нижнекамский "Нефтехимик" и московское "Динамо".