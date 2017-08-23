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Bild: бывший главный тренер ФК "Боруссия" Тухель может сменить Конте в "Челси"

Спорт
23 августа, 11:57 UTC+3 ТАСС

Абрамович уже проинформировал 43-летнего немецкого тренера о желании видеть его на посту наставника "Челси"

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Томас Тухель

Томас Тухель

© EPA/FRIEDEMANN VOGEL

ТАСС, 23 августа. Бывший главный тренер немецкой "Боруссии" из Дортмунда Томас Тухель может сменить нынешнего наставника английского "Челси" Антонио Конте. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

После двух стартовых туров национального первенства "Челси" занимает 12-е место с тремя очками. Конте возглавляет "Челси" с 2016 года, выиграв чемпионат Англии сезона-2016/17.

По информации газеты, директор "Челси" Марина Грановская и владелец клуба Роман Абрамович уже проинформировали 43-летнего Тухеля о желании видеть его на посту главного тренера "Челси". Агент Тухеля Олаф Мэннинг отрицает интерес "Челси" к своему клиенту.

Тухель тренировал "Боруссию" с 2015 по 2017 год, выиграв с командой Кубок Германии. Он покинул команду 30 мая. 

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