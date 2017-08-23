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Коблова получила травму в стартовой схватке на ЧМ по борьбе и снялась с турнира

Спорт
23 августа, 13:22 UTC+3 ТАСС

Россиянка является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года

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Валерия Коблова

Валерия Коблова

© Станислав Красильников/ТАСС. архив

ТАСС, 23 августа. Россиянка Валерия Коблова завершила выступление на чемпионате мира по борьбе, который проходит в Париже, получив травму в своей первой схватке на турнире.

После первого периода в схватке в весовой категории до 58 кг Коблова выигрывала у канадки Мишель Фаззари, однако в начале второго периода россиянка получила травму ноги. Спортсменка продолжила поединок после получения оперативной помощи врачей, но через несколько секунд оступилась и отказалась от дальнейшей борьбы.

Россиянка является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года, чемпионкой Европы (2014), победительницей Универсиады (2013). Коблова также выиграла бронзу на чемпионате мира - 2013 и серебро на мировом первенстве 2014 года.

Чемпионат мира по борьбе проходит с 21 по 26 августа.

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