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Россиянин Туменов завоевал бронзу Универсиады в дзюдо

Спорт
23 августа, 13:27 UTC+3 ТАСС

Также бронзовую медаль выиграла гимнастка Лилия Ахаимова в вольных упражнениях

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 23 августа. Российский дзюдоист Муса Туменов завоевал бронзовую медаль Универсиады в Тайбэе в открытой весовой категории.

В схватке за бронзу она одолел казахстанца Адиля Оразбаева.

Также бронзовую медаль выиграла гимнастка Лилия Ахаимова в вольных упражнениях.

В активе сборной сборной России на Универсиаде теперь 36 медалей, включая семь золотых, 10 серебряных и 19 бронзовых.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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