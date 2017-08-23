Футболист "Эвертона" Руни объявил об уходе из сборной Англии

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Футболист "Эвертона" Руни объявил об уходе из сборной АнглииСпорт 23 августа, 15:15
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ТАСС, 23 августа. Нападающий футбольного клуба "Эвертон" Уэйн Руни объявил о завершении карьеры в сборной Англии. Об этом сообщается на официальном сайте игрока.
"Было приятно, когда Гарет Саутгейт [главный тренер сборной Англии] позвонил мне на этой неделе, чтобы сказать мне, что он хотел меня вернуть в сборную на предстоящие матчи, я действительно это оценил, - сказал Руни. - Тем не менее, я уже долго и упорно думал [об уходе], и я сказал Гарету, что я уже решил навсегда уйти из международного футбола. Это очень трудное решение, мы обсудили это с моей семьей, моим менеджером в "Эвертоне". Играть в сборной было особенным для меня, каждый раз когда я был выбран в качестве игрока или капитана, это было настоящей привилегией, и я благодарен всем, кто помогал мне, но я считаю, что пришло время уйти".
Руни дебютировал в сборной Англии 12 февраля 2003 года. В составе национальной команды он провел 119 матчей, забил 53 мяча и является лучшим бомбардиром в ее истории. В составе английской сборной он выходил в четвертьфинал чемпионата мира 2006 года, чемпионатов Европы 2004 и 2012 годов.
В составе "Эвертона" Руни дебютировал в 2002 году в возрасте 16 лет. Летом 2004 года "Манчестер Юнайтед" заплатил "Эвертону" за футболиста 25,6 млн фунтов, в июле 2017 года он вернулся в команду из Ливерпуля. В составе "Манчестер Юнайтед" Руни выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, пять раз становился чемпионом Англии и трехкратным обладателем Кубка Англии, победителем клубного чемпионата мира, он является лучшим бомбардиром в истории клуба (253 гола в 559 матчах). В понедельник 31-летний форвард отметился забитым мячом в матче чемпионата Англии с "Манчестер Сити", став вторым футболистом в истории премьер-лиги, достигшим отметки в 200 голов в матчах турнира.