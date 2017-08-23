Казахстанец Луценко выиграл пятый этап веломногодневки "Вуэльта"

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ТАСС, 23 августа. Казахстанский велогонщик Алексей Луценко из команды "Астана" выиграл пятый этап престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании", который проходил между Беникасимом и Алькоссебре.
Луценко преодолел дистанцию 175,7 км за 4 часа 24 минуты 58 секунд. Вторым финишировал эритриец Мерхави Кудус (Dimension Data, 42 секунды отставания), третьим стал испанец Марк Солер (Movistar, +0.56).
Российский гонщик команды "Катюша-Альпецин" Матвей Мамыкин финишировал девятым (+2.18).
Лидерство в общем зачете сохранил британский гонщик команды Sky Крис Фрум (18:07.10). Российский гонщик "Катюши-Альпецин" Ильнур Закарин идет 13-м, уступая лидеру 1 минуту 40 секунд.
"Вуэльта", которая является третьим и заключительным Гранд-туром сезона, завершится 10 сентября финишем в Мадриде.