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Казахстанец Луценко выиграл пятый этап веломногодневки "Вуэльта"

Спорт
23 августа, 19:07 UTC+3 ТАСС

Российский гонщик команды "Катюша-Альпецин" Матвей Мамыкин финишировал девятым

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Алексей Луценко

Алексей Луценко

© EPA-EFE/Javier Lizon

ТАСС, 23 августа. Казахстанский велогонщик Алексей Луценко из команды "Астана" выиграл пятый этап престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании", который проходил между Беникасимом и Алькоссебре.

Луценко преодолел дистанцию 175,7 км за 4 часа 24 минуты 58 секунд. Вторым финишировал эритриец Мерхави Кудус (Dimension Data, 42 секунды отставания), третьим стал испанец Марк Солер (Movistar, +0.56).

Российский гонщик команды "Катюша-Альпецин" Матвей Мамыкин финишировал девятым (+2.18).

Лидерство в общем зачете сохранил британский гонщик команды Sky Крис Фрум (18:07.10). Российский гонщик "Катюши-Альпецин" Ильнур Закарин идет 13-м, уступая лидеру 1 минуту 40 секунд.

"Вуэльта", которая является третьим и заключительным Гранд-туром сезона, завершится 10 сентября финишем в Мадриде.

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