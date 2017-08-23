IAAF сняла обвинения в нарушении антидопинговых правил с россиянки Григорьевой

ТАСС, 23 августа. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) сняла обвинения с российской бегуньи на короткие дистанции Анастасии Григорьевой, которая подозревалась в нарушении антидопинговых правил. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Артем Пацев.

"Вчера российская легкоатлетка Анастасия Григорьева получила официальное письмо о том, что дело о возможном нарушении ею антидопинговых правил закрыто, - написал Пацев. - Это дело в отношении Анастасии было начато РУСАДА на основании атипичных показателей ее гематологического профиля (так называемый "паспорт крови"), оцененных международными экспертами IAAF как доказательство употребления ею запрещенных веществ или методов. После этого мы совместно с Анастасией, ее тренером Екатериной Куликовой и привлеченными опытнейшими гематологами разобрали буквально по дням события трехлетней давности, стали очевидны настоящие причины резких изменений в паспорте крови спортсменки".

"Конечно, ничего общего с использованием запрещенных методов такие изменения не имели. Постоянные эксперты IAAF, после изучения представленных нами материалов, вынуждены были отозвать свои первоначальные утверждения об использовании спортсменкой запрещенных методов/веществ. Такое развитие событий после выдвинутых на основании данных "паспорта крови" обвинений - одно из редчайших явлений в российском спорте, и тем более в российской легкой атлетике. Поздравляем Анастасию с возвращением на дорожку и, конечно же, желаем ей новых успешных стартов и блистательных побед", - добавил адвокат.

23-летняя спортсменка является призером юниорских чемпионатов России, а также бронзовым призером чемпионата России в помещении.