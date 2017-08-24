Мужская и женская команды России завоевали бронзу Универсиады в стрельбе из лука

ТАСС, 24 августа. Мужская и женская команды России заняли третьи места на Универсиаде в Тайбэе в стрельбе из классического лука.

Арсалан Балданов, Артем Махненко и Галсан Базаржапов во встрече за третье место оказались сильнее команда Казахстана - 5-1. Золото выиграли представители Южной Кореи, серебро - Тайваня.

Туяна Дашидоржиева, Саяна Цыремпилова и Елена Осипова в бронзовом финале победили итальянок - 6-0. Чемпионками стали спортсменки из Южной Кореи, серебряные медали - у представительниц Тайваня.

Сборная России занимает четвертое место в медальном зачете. На счету команды 41 медаль - восемь золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко