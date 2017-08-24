СМИ: Роберто Карлосу грозит тюремное заключение за неуплату алиментов

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ТАСС, 24 августа. Департамент юстиции Рио-де-Жанейро затребовал тюремное заключение для бывшего футболиста мадридского "Реала" и сборной Бразилии Роберто Карлоса сроком на три месяца за задержку по выплатам алиментов на двух детей. Об этом сообщает испанская газета Marca.
По данным издания, 44-летний Карлос должен около $20 тыс. бывшей подруге и матери двух его детей Барбаре Тулер. Посол "Реала" в Азии и Океании просрочил своевременную выплату, объяснив это финансовыми проблемами.
Роберто Карлос в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира в 2002 году и вице-чемпионом - в 1998-м. В качестве футболиста он выступал за бразильские "Унион Сан- Жуан" (1991-1993), "Палмейрас" (1993-1995) и "Коринтианс" (2010-2011), итальянский "Интер" (1995-1996), испанский "Реал" (1996-2007), турецкий "Фенербахче" (2007-2010), российский "Анжи" (2011-2012) и индийский "Дели Дайнамос" (2015), в котором был играющим главным тренером.