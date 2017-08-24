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Россиянин Балданов завоевал серебро Универсиады в стрельбе из лука

Спорт
24 августа, 11:20 UTC+3 ТАСС

В финальном соревновании он уступил Ли Сюню из Южной Кореи со счетом 0:6.

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ТАСС, 24 августа. Россиянин Арсалан Балданов завоевал серебряную медаль Универсиады в Тайбэе в стрельбе из классического лука.

В финальном соревновании он уступил Ли Сюню из Южной Кореи со счетом 0:6.

Всего в активе сборной России на Универсиаде теперь 46 медалей - 10 золотых, 14 серебряных и 22 бронзовых.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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