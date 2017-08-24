Россиянин Балданов завоевал серебро Универсиады в стрельбе из лука

ТАСС, 24 августа. Россиянин Арсалан Балданов завоевал серебряную медаль Универсиады в Тайбэе в стрельбе из классического лука.

В финальном соревновании он уступил Ли Сюню из Южной Кореи со счетом 0:6.

Всего в активе сборной России на Универсиаде теперь 46 медалей - 10 золотых, 14 серебряных и 22 бронзовых.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко