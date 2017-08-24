Футболист "Рубина" Самуэль Гарсия перешел в "Леванте"

ТАСС, 24 августа. Полузащитник российского футбольного клуба "Рубин" Самуэль Гарсия перешел в испанский "Леванте". Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Клуб и 27-летний игрок расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Гарсия перешел в "Рубин" летом 2016 года. Полузащитник провел в составе казанской команды 15 матчей, в которых забил один гол. Вторую половину сезона-2016/17 футболист провел в испанском "Леганесе", за который сыграл 11 матчей, не отметившись результативными действиями.