Футболист "Рубина" Самуэль Гарсия перешел в "Леванте"

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ТАСС, 24 августа. Полузащитник российского футбольного клуба "Рубин" Самуэль Гарсия перешел в испанский "Леванте". Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.
Клуб и 27-летний игрок расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Гарсия перешел в "Рубин" летом 2016 года. Полузащитник провел в составе казанской команды 15 матчей, в которых забил один гол. Вторую половину сезона-2016/17 футболист провел в испанском "Леганесе", за который сыграл 11 матчей, не отметившись результативными действиями.