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Футболист "Рубина" Самуэль Гарсия перешел в "Леванте"

Спорт
24 августа, 12:14 UTC+3 ТАСС

27-летний испанский игрок продолжит карьеру в клубе "Леванте"

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Самуэль Гарсия

Самуэль Гарсия

© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 24 августа. Полузащитник российского футбольного клуба "Рубин" Самуэль Гарсия перешел в испанский "Леванте". Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Клуб и 27-летний игрок расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Гарсия перешел в "Рубин" летом 2016 года. Полузащитник провел в составе казанской команды 15 матчей, в которых забил один гол. Вторую половину сезона-2016/17 футболист провел в испанском "Леганесе", за который сыграл 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

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