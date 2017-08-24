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Сборная России по баскетболу сыграет с боснийцами в квалификации Кубка мира - 2019

Спорт
24 августа, 14:33 UTC+3 ТАСС

По итогам жеребьевки сборная Боснии и Герцеговины попала в группу E к командам России, Бельгии и Франции

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ТАСС, 24 августа. Мужская сборная Боснии и Герцеговины стала четвертым соперником россиян в квалификации Кубка мира 2019 года по баскетболу. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации баскетбола (FIBA).

В четверг в Мюнхене состоялась жеребьевка группового этапа Кубка мира, предназначенная для восьми команд-участниц летнего предварительного квалификационного турнира. По итогам жеребьевки сборная Боснии и Герцеговины попала в группу E к командам России, Бельгии и Франции.

В предварительной квалификации боснийцы заняли второе место в группе вместе со сборными Армении, Словакии и Швеции, одержав четыре победы при двух поражениях и пропустив вперед шведов по результатам личных встреч.

В европейской квалификации Кубка мира примут участие 32 команды. Соревнование будет проходить в шесть этапов с 23 ноября по 25 февраля 2019 года. Этапы будут разбиты на два раунда. После первого раунда (стартовые три этапа) борьбу за попадание на Кубок мира продолжат 24 команды, по итогам второго раунда (вторые три этапа) определятся 12 команд, которые отправятся на турнир.

Кубок мира по баскетболу пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября 2019 года.

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