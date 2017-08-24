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Около 300 сотрудников Росгвардии обеспечат безопасность на матче "Зенита" с "Утрехтом"

Спорт
24 августа, 14:55 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24, августа. /ТАСС

По данным ведомства, во время матча на стадионе "Санкт-Петербург" будут присутствовать не менее 45 тыс. зрителей

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Около 300 сотрудников Росгвардии будут обеспечивать общественный порядок и безопасность во время ответного матча раунда плей- офф квалификации футбольной Лиги Европы между "Зенитом" и "Утрехтом", который пройдет в четверг в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

"Для обеспечения общественного порядка сформирован наряд общей численностью около 300 сотрудников ОМОН и подразделений лицензионно-разрешительной работы", - сообщает ГУ. По данным ведомства, во время матча на стадионе "Санкт-Петербург" будут присутствовать не менее 45 тыс. зрителей, в том числе болельщики нидерландского клуба.

В первой встрече в гостях "Зенит" уступил "Утрехту" со счетом 0:1.

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