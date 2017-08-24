Россиянка Темникова завоевала бронзу Универсиады в плавании на 200 м брассом

ТАСС, 24 августа. Россиянка Мария Темникова завоевала бронзовую медаль Универсиады в Тайбэе на дистанции 200 метров брассом.

Она показала результат 2 минуты 24,73 секунд. Золото завоевала японка Канако Ватанабэ (2.24,15), серебро в активе Татьяны Шенмакер из ЮАР (2.24,61).

Еще одна россиянка Софья Андреева показала восьмой результат (2.30,01).

Всего в активе российских спортсменов на Универсиаде теперь 53 медали - 12 золотых, 16 серебряных и 25 бронзовых.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко