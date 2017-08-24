Россиянка Темникова завоевала бронзу Универсиады в плавании на 200 м брассом

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Россиянка Темникова завоевала бронзу Универсиады в плавании на 200 м брассомСпорт 24 августа, 15:02
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ТАСС, 24 августа. Россиянка Мария Темникова завоевала бронзовую медаль Универсиады в Тайбэе на дистанции 200 метров брассом.
Она показала результат 2 минуты 24,73 секунд. Золото завоевала японка Канако Ватанабэ (2.24,15), серебро в активе Татьяны Шенмакер из ЮАР (2.24,61).
Еще одна россиянка Софья Андреева показала восьмой результат (2.30,01).
Всего в активе российских спортсменов на Универсиаде теперь 53 медали - 12 золотых, 16 серебряных и 25 бронзовых.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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|Команды
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Золото
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Серебро
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Бронза
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко