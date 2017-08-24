Кипрские футбольные фанаты сорвали тренировку АЕКа перед матчем Лиги Европы

НИКОСИЯ, 24 августа. /Корр. ТАСС Илья Иванов/. Группа футбольных фанатов совершила нападение на болельщиков АЕКа из Ларнаки во время открытой части тренировки команды. Как передает газета "Сайпрус мэйл", тренеры команды прекратили тренировку и отправили футболистов в раздевалки.

По данным полиции, в нападении участвовали приблизительно 50 человек. Лица футбольных фанатов были скрыты под шарфами или повязками, однако точно известно, что основная часть нападавших была в возрасте от 18 до 22 лет. В результате инцидента пострадали пять человек, среди которых трое полицейских, охранявших футболистов. Полиции удалось задержать троих подозреваемых, с которыми сейчас ведется работа.

По предварительным данным, нападение было организовано футбольными фанатами команды "Анортосис" - соперником АЕКа в чемпионате страны.

Как отмечают футбольные эксперты, время нападения было выбрано намеренно. Инцидент произошел на последней тренировке перед ответным матчем Лиги Европы, в котором кипрская команда встретится с чешской "Викторией" из Пльзени. Матч состоится в четверг в 19:00 мск на стадионе в Ларнаке.

Первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу чешской команды.