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Кипрские футбольные фанаты сорвали тренировку АЕКа перед матчем Лиги Европы

Спорт
24 августа, 16:14 UTC+3 НИКОСИЯ /Корр. ТАСС, Илья Иванов

По данным полиции, в нападении на болельщиков АЕКа во время открытой части тренировки команды участвовали приблизительно 50 человек

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НИКОСИЯ, 24 августа. /Корр. ТАСС Илья Иванов/. Группа футбольных фанатов совершила нападение на болельщиков АЕКа из Ларнаки во время открытой части тренировки команды. Как передает газета "Сайпрус мэйл", тренеры команды прекратили тренировку и отправили футболистов в раздевалки.

По данным полиции, в нападении участвовали приблизительно 50 человек. Лица футбольных фанатов были скрыты под шарфами или повязками, однако точно известно, что основная часть нападавших была в возрасте от 18 до 22 лет. В результате инцидента пострадали пять человек, среди которых трое полицейских, охранявших футболистов. Полиции удалось задержать троих подозреваемых, с которыми сейчас ведется работа.

По предварительным данным, нападение было организовано футбольными фанатами команды "Анортосис" - соперником АЕКа в чемпионате страны.

Как отмечают футбольные эксперты, время нападения было выбрано намеренно. Инцидент произошел на последней тренировке перед ответным матчем Лиги Европы, в котором кипрская команда встретится с чешской "Викторией" из Пльзени. Матч состоится в четверг в 19:00 мск на стадионе в Ларнаке.

Первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу чешской команды.

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