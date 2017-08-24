"Красная Армия" победила "Йокерит" и вышла в полуфинал молодежного Кубка мира по хоккею

ТАСС, 24 августа. Московский хоккейный клуб "Красная Армия" победил финский "Йокерит" со счетом 6:2 в четвертьфинале молодежного Кубка мира.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Подлубошнов (31-я и 40-я минуты), Михаил Мещеряков (34 и 51), Никита Макеев (44) и Даниил Лобанов (55). У проигравших отличились Роберт Аррак (12) и Вилле-Валттери Мустонен.

В другом четвертьфинале чешский "Тршинец" в серии буллитов победил швейцарский "Давос" (6:5).

Соперник "Красной Армии" по полуфиналу определится позднее.

Молодежный кубок мира проходит в двух городах Свердловской области - Екатеринбурге и Верхней Пышме с 19 по 27 августа.