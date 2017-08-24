"Красная Армия" победила "Йокерит" и вышла в полуфинал молодежного Кубка мира по хоккею

Россияне завоевали четыре золота в пятый день УниверсиадыСпорт 24 августа, 17:26
Трамп разместил у себя в Twitter изображение, на котором он "затмевает" ОбамуМеждународная панорама 24 августа, 17:25
Путин: запасов угля России хватит на 500 лет, он остается базовым источником энергииЭкономика и бизнес 24 августа, 17:22
Китайские инвесторы планируют построить в Подмосковье завод по переработке грибовЭкономика и бизнес 24 августа, 17:09
Эко-город во Флориде принял первых жильцовСоциальная ответственность 24 августа, 17:03
Число пострадавших при взрыве в центре Киева увеличилось до трехПроисшествия 24 августа, 16:57
Генерировать электричество смогут фасады зданийСоциальная ответственность 24 августа, 16:56
Sports.ru выиграл иск к "Матч ТВ" о незаконно размещенном контентеОбщество 24 августа, 16:50
Школьники Дудинки впервые принесли присягу юнармейцев на кораблях Северного флотаАрмия и ОПК 24 августа, 16:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 24 августа. Московский хоккейный клуб "Красная Армия" победил финский "Йокерит" со счетом 6:2 в четвертьфинале молодежного Кубка мира.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Подлубошнов (31-я и 40-я минуты), Михаил Мещеряков (34 и 51), Никита Макеев (44) и Даниил Лобанов (55). У проигравших отличились Роберт Аррак (12) и Вилле-Валттери Мустонен.
В другом четвертьфинале чешский "Тршинец" в серии буллитов победил швейцарский "Давос" (6:5).
Соперник "Красной Армии" по полуфиналу определится позднее.
Молодежный кубок мира проходит в двух городах Свердловской области - Екатеринбурге и Верхней Пышме с 19 по 27 августа.