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"Красная Армия" победила "Йокерит" и вышла в полуфинал молодежного Кубка мира по хоккею

Спорт
24 августа, 16:29 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:2

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ТАСС, 24 августа. Московский хоккейный клуб "Красная Армия" победил финский "Йокерит" со счетом 6:2 в четвертьфинале молодежного Кубка мира.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Подлубошнов (31-я и 40-я минуты), Михаил Мещеряков (34 и 51), Никита Макеев (44) и Даниил Лобанов (55). У проигравших отличились Роберт Аррак (12) и Вилле-Валттери Мустонен.

В другом четвертьфинале чешский "Тршинец" в серии буллитов победил швейцарский "Давос" (6:5).

Соперник "Красной Армии" по полуфиналу определится позднее.

Молодежный кубок мира проходит в двух городах Свердловской области - Екатеринбурге и Верхней Пышме с 19 по 27 августа.

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