Российские футболистки победили команду Южной Кореи и вышли в полуфинал Универсиады

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ТАСС, 24 августа. Женская сборная России по футболу одержала победу над командой Южной Кореи в четвертьфинале Универсиады в Тайбэе.
Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были россиянки (5:4).
В полуфинале россиянки встретятся с бразильскими футболистками, которые в 1/4 финала победили команду Канады (1:0). Матч между сборными России и Бразилии пройдет 26 августа.
Финал соревнований по футболу у женщин состоится 29 августа.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.