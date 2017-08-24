Российские футболистки победили команду Южной Кореи и вышли в полуфинал Универсиады

ТАСС, 24 августа. Женская сборная России по футболу одержала победу над командой Южной Кореи в четвертьфинале Универсиады в Тайбэе.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были россиянки (5:4).

В полуфинале россиянки встретятся с бразильскими футболистками, которые в 1/4 финала победили команду Канады (1:0). Матч между сборными России и Бразилии пройдет 26 августа.

Финал соревнований по футболу у женщин состоится 29 августа.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.