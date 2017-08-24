Главный тренер сборной России по акробатике Гургенидзе скончался в возрасте 60 лет

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ТАСС, 24 августа. Главный тренер сборной России по спортивной акробатике Георгий Гургенидзе скончался в возрасте 60 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной акробатики России.
"Федерация спортивной акробатики России, руководство, тренеры, спортсмены скорбят в связи со скоропостижной смертью главного тренера спортивной сборной команды Российской Федерации Гургенидзе Владимира Робертовича - замечательного человека, умелого руководителя, профессионала своего дела и выражают глубокое соболезнование родным, близким и друзьям", - говорится в заявлении.
Гургенидзе начал работать тренером еще в сборной СССР по акробатике. Он подготовил 11 чемпионов мира и Европы в составе сборной СССР. На Всемирных играх с 2001 года подопечные Гургенидзе неизменно завоевывали медали и становились чемпионами.
На Всемирных играх во Вроцлаве, которые завершились 30 июля 2017 года, сборная России под руководством Гургенидзе завоевала две золотые и одну серебряную медаль в спортивной акробатике.