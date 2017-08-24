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ФГР: "Уфа-Алиса" без оплаты взноса не получит допуск к участию в чемпионате России

Спорт
24 августа, 19:49 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин выразил надежду, что клуб сумеет найти выход из сложившейся ситуации

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МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Женский гандбольный клуб "Уфа-Алиса" не получит допуск к участию в чемпионате России среди клубов Суперлиги, если не оплатит вступительный взнос. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин.

В четверг спортивный директор "Уфы-Алисы" Талгат Зайнуллин сообщил ТАСС, что у клуба нет 450 тыс. рублей для оплаты вступительного взноса для участия в предстоящем чемпионате России.

"Взнос нужен для прохождения мандатной комиссии, которая и допускает к чемпионату России. На сегодня практически все команды, даже те, которым было тяжело это сделать, выполнили условия допуска. Для всех порядок должен быть один, плюс тот взнос, который обозначила федерация, не является огромным", - сказал Воронин.

"Последние годы было сделано много исключений для определенных клубов, которые после эти взносы так и не внесли и не погасили долги. В этой ситуации у клубов, которые всегда оплачивают взносы, может возникнуть вопрос: почему им, хоть и тяжело, приходится оплачивать, а другим делается исключение? В этом смысле должна быть справедливость", - добавил он.

Воронин выразил надежду, что клуб сумеет найти выход из сложившейся ситуации. "Возможно, найдется спонсор, который поможет оплатить взнос", - отметил он.

Для участия в чемпионате страны уфимскому клубу необходимо было внести взнос до 25 августа, клуб получил от федерации отсрочку до 31 августа.

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