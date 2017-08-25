Российские ватерполистки победили японок и вышли в 1/4 финала Универсиады

ТАСС, 25 августа. Женская сборная России по водному поло победила команду Японии и вышла в четвертьфинал Универсиады с первого места в группе. Встреча завершилась со счетом 18:14 в пользу россиянок.

В турнирной таблице группы A россиянки с десятью очками заняли первое место, японки - третьи (6).

Соперник сборной России по четвертьфиналу станет известен позднее. Матчи 1/4 финала пройдут 26 августа.

В женском ватерпольном турнире на Универсиаде 12 сборных разделены на две группы. По четыре лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал в женском водном поло состоится 29 августа.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко