Российские ватерполистки победили японок и вышли в 1/4 финала Универсиады

По следам "Привидения": в Москве ставят мюзикл по оскароносному фильмуКультура 25 августа, 9:30
На Кубани при падении автобуса в море погибли двенадцать человекПроисшествия 25 августа, 9:21
СМИ: Криштиану Роналду хочет стать самым высокооплачиваемым футболистом в миреСпорт 25 августа, 9:07
Заповедный архипелаг: путешествие в царство непуганых зверей КамчаткиВ стране 25 августа, 9:00
В тувинской тайге найдены пятеро пропавших детейПроисшествия 25 августа, 7:50
Фигуранты дела "хабаровских живодерок" получили реальные сроки заключенияПроисшествия 25 августа, 7:32
Медведев утвердил перечень вузов с правом присуждать ученые степениНаука 25 августа, 7:16
В Москве и области ожидается небольшой дождь и до 21 градуса теплаМосква 25 августа, 6:40
"Известия": пункты зарядки электромобилей появятся на АЗС, парковках и у торговых центровЭкономика и бизнес 25 августа, 6:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 25 августа. Женская сборная России по водному поло победила команду Японии и вышла в четвертьфинал Универсиады с первого места в группе. Встреча завершилась со счетом 18:14 в пользу россиянок.
В турнирной таблице группы A россиянки с десятью очками заняли первое место, японки - третьи (6).
Соперник сборной России по четвертьфиналу станет известен позднее. Матчи 1/4 финала пройдут 26 августа.
В женском ватерпольном турнире на Универсиаде 12 сборных разделены на две группы. По четыре лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Финал в женском водном поло состоится 29 августа.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
|№
|Команды
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|Сумма
|Очки
|{{$index+1}}
|{{item.name}}
|
{{item.gold}}
|{{item.silver}}
|{{item.bronza}}
|{{item.total}}
|{{item.scores}}
Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко