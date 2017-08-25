Трое спортсменов провалили допинг-тесты на ЧМ-2017 по легкой атлетике

Соревнования по спортивной ходьбе среди мужчин на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне © EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

ТАСС, 25 августа. Трое легкоатлетов сдали положительные допинг-тесты на чемпионате мира 2017 года, который прошел в Лондоне. Об этом сообщает портал insidethegames со ссылкой на орган по контролю и надзору за соблюдением антидопинговых правил (AIU) при Международной федерации легкой атлетики (IAAF).

Имена спортсменов не называются, однако в AIU сообщили, что ни один из них не является медалистом. Личности спортсменов не будут озвучены до того, как завершится дисциплинарный процесс.

"AIU не станет давать дальнейших комментариев на этой стадии, однако все детали будут опубликованы после соблюдения необходимых процедур дисциплинарного процесса согласно антидопинговым правилам IAAF и политики AIU" - говорится в сообщении организации.

AIU также объявил, что за время проведения чемпионата мира собрал в общей сложности 1513 проб.

Чемпионат мира по легкой атлетике проходил в Лондоне с 4 по 13 августа.