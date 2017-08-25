"Мордовия-Арена" возводится без отставаний, готовность объекта составляет 75%

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САРАНСК, 25 августа. /ТАСС/. Строительство стадиона "Мордовия-Арена", которая примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, ведется без отставаний, готовность объекта составляет 75%. Об этом журналистам сообщил Дмитрий Догадов, заместитель генерального директора ПСО "Казань", выступающего в роли подрядчика.
"Готовность объекта оценивается в 75%. Строительно- монтажные работы будут завершены до конца этого года. Пуско-наладочные работы и другие технические моменты будут проводиться после окончания строительно-монтажных работ. Параллельно будет проводиться адаптация к чемпионату мира прилегающих территорий, включая возведение временной инфраструктуры", - отметил Догадов.
"Сейчас на завершающей стадии находится процесс раскружаливания (комплекс работ, обеспечивающий включение в работу смонтированной конструкции путем постепенного выключения из работы временных опор - прим. ТАСС). По его окончании мы сможем перейти к покрытию трибун и установке кресел", - добавил Догадов.
"Мордовия-Арена" расположена в центральной части Саранска, в пойме реки Инчар. Вместимость стадиона составит 44 149 мест, срок сдачи стадиона - декабрь 2017 года.