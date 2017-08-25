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Седьмой сезон Ночной хоккейной лиги будет посвящен Суперсерии-1972

Спорт
25 августа, 12:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

Согласно предварительной информации, в отборочном этапе седьмого сезона Ночной хоккейной лиги выступят более 1000 команд из 78 регионов России

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Седьмой сезон чемпионата Ночной хоккейной лиги (НХЛ) будет посвящен 45-летию легендарной Суперсерии 1972 года между сборными СССР и Канады. Об этом было объявлено в ходе Всероссийской конференции региональных представителей лиги.

НХЛ является соревнованием среди любительских команд и была образована 15 декабря 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина и ветеранов отечественного хоккея. Чемпионат носит статус всероссийского фестиваля среди любительских команд и проводится в трех дивизионах, финальные соревнования с 2013 года неизменно проводятся в Сочи.

На конференции был представлен логотип соревнований, сделанный в виде советского "Знака качества" с большой цифрой "7".

Суперсерия между сборной СССР и командой Канады, куда входили игроки Национальной хоккейной лиги, прошла с 2 по 28 сентября 1972 года и состояла из восьми матчей. Первые четыре игры прошли в четырех канадских городах, остальные встречи состоялись в Москве. Сборная Канады стала победителем Суперсерии, одержав четыре победы, на счету советских хоккеистов три победы.

Согласно предварительной информации по заявочной кампании лиги, в отборочном этапе выступят более 1000 команд из 78 регионов России. Сезон стартует 2 сентября 2017 года.

В финале фестиваля, который по традиции пройдет в Сочи, примут участие более 170 команд, которые сыграют на семи катках в городе-курорте. В предыдущем финале принимало участие 148 команд на пяти катках.

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