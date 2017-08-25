Седьмой сезон Ночной хоккейной лиги будет посвящен Суперсерии-1972

В золотых перчатках: рекордные гонорары в истории боксаСпорт 25 августа, 13:00
Топ-10 боевых новинок форума "Армия-2017"Армия и ОПК 25 августа, 12:52
"Краснодар" стал лауреатом премии РФПЛ за честную игруСпорт 25 августа, 12:48
Фигуристки Медведева и Радионова выступят на мемориале Ондрея НепелыСпорт 25 августа, 12:44
"Мордовия-Арена" возводится без отставаний, готовность объекта составляет 75%Спорт 25 августа, 12:42
Визер переизбран на пост президента Международной федерации дзюдоСпорт 25 августа, 12:33
В Екатеринбурге открылся первый на Урале миграционный центрНовости Урала 25 августа, 12:30
"Мордовия-Арена" может сохранить вместимость в 44 тыс. мест после ЧМ-2018Спорт 25 августа, 12:27
Сборная Южной Кореи по хоккею сыграет на Кубке Первого каналаСпорт 25 августа, 12:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Седьмой сезон чемпионата Ночной хоккейной лиги (НХЛ) будет посвящен 45-летию легендарной Суперсерии 1972 года между сборными СССР и Канады. Об этом было объявлено в ходе Всероссийской конференции региональных представителей лиги.
НХЛ является соревнованием среди любительских команд и была образована 15 декабря 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина и ветеранов отечественного хоккея. Чемпионат носит статус всероссийского фестиваля среди любительских команд и проводится в трех дивизионах, финальные соревнования с 2013 года неизменно проводятся в Сочи.
На конференции был представлен логотип соревнований, сделанный в виде советского "Знака качества" с большой цифрой "7".
Суперсерия между сборной СССР и командой Канады, куда входили игроки Национальной хоккейной лиги, прошла с 2 по 28 сентября 1972 года и состояла из восьми матчей. Первые четыре игры прошли в четырех канадских городах, остальные встречи состоялись в Москве. Сборная Канады стала победителем Суперсерии, одержав четыре победы, на счету советских хоккеистов три победы.
Согласно предварительной информации по заявочной кампании лиги, в отборочном этапе выступят более 1000 команд из 78 регионов России. Сезон стартует 2 сентября 2017 года.
В финале фестиваля, который по традиции пройдет в Сочи, примут участие более 170 команд, которые сыграют на семи катках в городе-курорте. В предыдущем финале принимало участие 148 команд на пяти катках.