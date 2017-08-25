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Студенческий турнир по бенди с участием команд из России пройдет в Китае в декабре

Спорт
25 августа, 13:29 UTC+3 ТАСС

На турнире в Харбине выступят по две команды от России и Китая

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ТАСС, 25 августа. Стали известны даты проведения международного студенческого турнира по хоккею с мячом в китайском Харбине. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

Согласно планам организаторов турнира, соревнования в Харбине пройдут с 10 по 16 декабря 2017 года.

На турнире выступят по две команды (мужская и женская) от России и Китая. Россию на соревнованиях представит команда девушек из Иркутска и мужская сборная Дальневосточной государственной академии физической культуры. Соперниками россиян станут команды Спортивного университета Харбина.

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