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СМИ: футболист "Спарты" Караваев хочет перейти в "Локомотив"

Спорт
25 августа, 15:03 UTC+3 ТАСС

Как сообщает портал ISport, 22-летний российский защитник хочет вернуться на родину и желает пробиться в состав национальной сборной страны

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Игрок "Спарты" Вячеслав Караваев (слева) в матче Лиги Европы против "Ростова"

Игрок "Спарты" Вячеслав Караваев (слева) в матче Лиги Европы против "Ростова"

© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 25 августа. Российский защитник Вячеслав Караваев покинет пражскую "Спарту" и хочет перейти в московский "Локомотив". Об этом сообщает чешский портал ISport.

По данным портала, Караваевым интересуется французский "Нант" и "Локомотив". Сам футболист хочет вернуться в Россию. Это решение связано не только с лучшими финансовыми условиями, но и с желанием 22-летнего защитника пробиться в состав национальной сборной в преддверии чемпионата мира 2018 года. Караваев считает, что в чемпионате России он всегда будет на виду у главного тренера сборной Станислава Черчесова.

Предполагаемая сумма трансфера, которую российский клуб выплатит за Караваева, - €2,5 млн.

Караваев перешел в "Спарту" в 2016 году из московского ЦСКА, с 2014 года он играл в аренде в других чешских командах "Дукла" и "Яблонец". В прошедшем сезоне провел за "Спарту" 37 матчей в различных турнирах, отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Также он был признан лучшим игроком "Спарты" в прошлом сезоне, став первым иностранцем, который удостоился этой награды.

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