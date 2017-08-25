СМИ: футболист "Спарты" Караваев хочет перейти в "Локомотив"

ТАСС, 25 августа. Российский защитник Вячеслав Караваев покинет пражскую "Спарту" и хочет перейти в московский "Локомотив". Об этом сообщает чешский портал ISport.

По данным портала, Караваевым интересуется французский "Нант" и "Локомотив". Сам футболист хочет вернуться в Россию. Это решение связано не только с лучшими финансовыми условиями, но и с желанием 22-летнего защитника пробиться в состав национальной сборной в преддверии чемпионата мира 2018 года. Караваев считает, что в чемпионате России он всегда будет на виду у главного тренера сборной Станислава Черчесова.

Предполагаемая сумма трансфера, которую российский клуб выплатит за Караваева, - €2,5 млн.

Караваев перешел в "Спарту" в 2016 году из московского ЦСКА, с 2014 года он играл в аренде в других чешских командах "Дукла" и "Яблонец". В прошедшем сезоне провел за "Спарту" 37 матчей в различных турнирах, отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Также он был признан лучшим игроком "Спарты" в прошлом сезоне, став первым иностранцем, который удостоился этой награды.