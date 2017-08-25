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Россиянин Ларин завоевал бронзу Универсиады в плавании на дистанции 200 м на спине

Спорт
25 августа, 15:47 UTC+3 ТАСС

Первое место занял литовец Данас Рапсис, вторым стал американец Остин Катц

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ТАСС, 25 августа. Россиянин Роман Ларин завоевал бронзовую медаль в плавании на дистанции 200 метров на спине на Универсиаде в Тайбэе. Он показал время 1 минута 57,29 секунды.

Первое место занял литовец Данас Рапсис (1.56,52), вторым стал американец Остин Катц (1.56,70).

Всего в активе сборной России на Универсиаде теперь 62 медали - 14 золотых, 19 серебряных и 29 бронзовых.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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