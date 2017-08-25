Россиянин Ларин завоевал бронзу Универсиады в плавании на дистанции 200 м на спине

ТАСС, 25 августа. Россиянин Роман Ларин завоевал бронзовую медаль в плавании на дистанции 200 метров на спине на Универсиаде в Тайбэе. Он показал время 1 минута 57,29 секунды.

Первое место занял литовец Данас Рапсис (1.56,52), вторым стал американец Остин Катц (1.56,70).

Всего в активе сборной России на Универсиаде теперь 62 медали - 14 золотых, 19 серебряных и 29 бронзовых.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко