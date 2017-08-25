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Россияне завоевали две золотые медали в шестой день Универсиады

Спорт
25 августа, 17:10 UTC+3 ТАСС

Илья Захаров и Евгений Кузнецов победили в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, Александр Садовников - на дистанции 100 м баттерфляем

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Илья Захаров и Евгений Кузнецов (слева направо)

Илья Захаров и Евгений Кузнецов (слева направо)

© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 25 августа. Российские спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей в шестой соревновательный день летней Универсиады в Тайбэе.

Золото завоевали прыгуны в воду Илья Захаров и Евгений Кузнецов (синхронные прыжки с трехметрового трамплина) и пловец Александр Садовников (100 м баттерфляем).

Серебряные медали для российской команды выиграли тяжелоатлет Диана Мстиева (до 90 кг) и фехтовальщики Аскар Хамзин, Григорий Семенюк, Искандер Ахметов и Александр Сироткин (командный турнир рапиристов).

Бронзовыми призерами стали роллер Кристина Лысенко (скоростной слалом), тхэквондист Рафаэль Камалов (до 87 кг) и пловцы Роман Ларин (200 м на спине), Арина Опенышева (200 м вольным стилем) и Вячеслав Андрусенко, Елисей Степанов, Эрнест Максумов и Михаил Вековищев (смешанная кролевая эстафета 4х200 м).

Всего в активе сборной России на Универсиаде 63 медали - 14 золотых, 19 серебряных и 30 бронзовых. В общекомандном зачете российская сборная занимает четвертое место. На первой строчке сборная Южной Кореи, завоевавшая 24 золотых, 17 серебряных и 20 бронзовых наград. Второе место занимает сборная Японии (21-13-20), третье - команда Тайваня (15-19-12).

Российская сборная - лидер по общему числу медалей.

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