Россияне завоевали две золотые медали в шестой день Универсиады

Президент Германии предостерег прибалтов от "слепой враждебности" к РоссииМеждународная панорама 25 августа, 17:40
Стоимость билетов на матч ЛЧ "Спартак" - "Ливерпуль" начинается от двух тыс. рублейСпорт 25 августа, 17:32
Геркус: "Локомотиву" досталась ровная группа в Лиге ЕвропыСпорт 25 августа, 17:21
Россияне завоевали две золотые медали в шестой день УниверсиадыСпорт 25 августа, 17:10
Трамп раскритиковал сенатора, назвавшего его некомпетентнымМеждународная панорама 25 августа, 17:08
Китай планирует заложить почти 130 тыс. км труб для очистки воды к 2020 годуСоциальная ответственность 25 августа, 16:47
Установлены личности погибших в ДТП с автобусом на КубаниПроисшествия 25 августа, 16:44
NYK начнет испытания контейнеровоза автономного плавания в 2019 годуТранспорт 25 августа, 16:35
В Нидерландах строят деревянный мотоциклСоциальная ответственность 25 августа, 16:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 25 августа. Российские спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей в шестой соревновательный день летней Универсиады в Тайбэе.
Золото завоевали прыгуны в воду Илья Захаров и Евгений Кузнецов (синхронные прыжки с трехметрового трамплина) и пловец Александр Садовников (100 м баттерфляем).
Серебряные медали для российской команды выиграли тяжелоатлет Диана Мстиева (до 90 кг) и фехтовальщики Аскар Хамзин, Григорий Семенюк, Искандер Ахметов и Александр Сироткин (командный турнир рапиристов).
Бронзовыми призерами стали роллер Кристина Лысенко (скоростной слалом), тхэквондист Рафаэль Камалов (до 87 кг) и пловцы Роман Ларин (200 м на спине), Арина Опенышева (200 м вольным стилем) и Вячеслав Андрусенко, Елисей Степанов, Эрнест Максумов и Михаил Вековищев (смешанная кролевая эстафета 4х200 м).
Всего в активе сборной России на Универсиаде 63 медали - 14 золотых, 19 серебряных и 30 бронзовых. В общекомандном зачете российская сборная занимает четвертое место. На первой строчке сборная Южной Кореи, завоевавшая 24 золотых, 17 серебряных и 20 бронзовых наград. Второе место занимает сборная Японии (21-13-20), третье - команда Тайваня (15-19-12).
Российская сборная - лидер по общему числу медалей.