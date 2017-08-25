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Мэр Саранска: "Мордовии" поставлена задача вернуться в РФПЛ

Спорт
25 августа, 17:56 UTC+3 САРАНСК САРАНСК 25, августа. /ТАСС

Как рассказал журналистам Петр Тултаев, в ближайшее время решится вопрос с главным спонсором клуба

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Мэр Саранска Петр Тултаев

Мэр Саранска Петр Тултаев

© Сергей Фадеичев/ТАСС

САРАНСК, 25 августа. /ТАСС/. Власти Саранска ставят перед собой задачу возвращения футбольного клуба "Мордовия" в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), ведется работу по привлечению спонсоров. Об этом журналистам сообщил мэр Саранска Петр Тултаев.

"Мордовия" по итогам сезона-2015/16 покинула премьер- лигу, а затем вылетела и из Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Сейчас команда выступает в группе "Урал-Поволжье" первенства России среди клубов Профессиональной футбольного лиги (ПФЛ).

"Мы активно работаем со спонсорами, надеемся, что в ближайшее время решится вопрос с главным спонсором. Футбол - это деньги, без этого нельзя. Мы ставим перед собой задачу вернуть "Мордовию" в премьер-лигу", - сказал Тултаев.

В феврале было объявлено о создании нового клуба - ФК "Саранск". "Мы давно хотели создать такую команду. Ее финансирует не муниципалитет, а спонсор, и за нее играют воспитанники детских школ республики, мордовские футболисты. Понимаем, что в большом футболе не обойтись без приглашенных, но для таких городов важно, чтобы болельщики могли смотреть, как играют их знакомые", - отметил Тултаев.

"Мордовия-Арена", которая строится к чемпионату мира 2018 года, станет домашним стадионом "Мордовии". Арена расположена в центральной части Саранска, в пойме реки Инчар. Ее вместимость 44 149 мест, срок сдачи стадиона - декабрь 2017 года.

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