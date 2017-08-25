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Мэр Саранска: дорога от аэропорта до "Мордовия-Арены" займет максимум 10 минут

Спорт
25 августа, 18:11 UTC+3 САРАНСК САРАНСК 25, августа. /ТАСС

По слова Петра Тултаева, от железнодорожного вокзала дорога составит 7-10 минут

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Строительство "Мордовии-Арены"

Строительство "Мордовии-Арены"

© Станислав Красильников/ТАСС

САРАНСК, 25 августа. /ТАСС/. Дорога от аэропорта Саранска до стадиона "Мордовия-Арена", который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, займет порядка 10 минут. Об этом журналистам сообщил мэр города Петр Тултаев.

Строительство нового терминала в аэропорту Саранска проводится в соответствии с постановлением правительства РФ, предусматривающим масштабную подготовку города к чемпионату мира и модернизацию муниципальной транспортной инфраструктуры, в том числе строительство и реконструкцию всей наземной инфраструктуры аэропорта.

"Дорога от аэропорта до стадиона займет 10 минут, это максимум. Там дорога открытая, шаттлы болельщикам мы предоставим. От железнодорожного вокзала - примерно столько же, 7-10 минут. В этом одно из преимуществ Саранска, которое мы заявляли, когда боролись за право принять чемпионат мира", - отметил Тултаев.

"Мы шутим, что некоторые болельщики могут при желании пешком дойти до аэропорта. Наверное, это первый город в истории чемпионата мира, где есть такая возможность", - добавил заместитель председателя правительства, министр целевых программ Республики Мордовия Алексей Меркушкин.

"Саранск ведет переговоры с рядом авиакомпаний"

Новый постоянный терминал саранского аэропорта будет готов в октябре. "Это будет компактный и идеальный для нашего города с точки зрения пропускной способности терминал (300 человек в час), который прекрасно обслужит пять-семь рейсов в день. Также мы строим временный международный терминал, специально для чемпионата мира. Он уже почти готов, в сентябре Минтранс начнет устанавливать там оборудование", - сказал Меркушкин.

"Реконструкция взлетно-посадочной полосы завершится к 1 января, и мы уже начнем летать. Сейчас мы ведем переговоры, несколько авиакомпаний заинтересованы летать к нам, к примеру, из Москвы и Санкт-Петербурга", - добавил он.

Саранск примет четыре матча группового турнира чемпионата мира.

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