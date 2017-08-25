СМИ: футболист "Валенсии" Абденнур достиг соглашения о переходе в "Зенит"

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ТАСС, 25 августа. Защитник испанского футбольного клуба "Валенсия" Аймен Абденнур близок к переходу в российский "Зенит" на правах аренды. Об этом сообщает испанское издание As.
По информации источника, 28-летний тунисский игрок уже достиг соглашения с российским клубом о сроке аренды. "Зенит" хотел подписать с футболистом контракт на два года, однако сам Абденнур предпочел однолетнее соглашение. Отмечается, что в пятницу тунисец пропустил тренировку "Валенсии", а главный тренер команды Марселино Гарсия Тораль заявил, что о переходе защитника будет объявлено в ближайшие несколько часов.
Абденнур перешел в "Валенсию" летом 2015 года из "Монако". За это время футболист провел в составе испанской команды 35 матчей. С 2009 года защитник выступает за сборную Туниса, в составе которой сыграл 51 матч, забив два гола.