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Словенец Мохорич выиграл седьмой этап веломногодневки "Вуэльта"

Спорт
25 августа, 19:10 UTC+3 ТАСС

Российский гонщик Ильнур Закарин финишировал на 45-м месте

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Матей Мохорич

Матей Мохорич

© EPA/MAURIZIO DEGL' INNOCENTI

ТАСС, 25 августа. Словенский велогонщик Матей Мохорич из команды UAE-Team Emirates выиграл седьмой этап престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании", который стартовал в Лирии и финишировал в Куэнке.

Мохорич преодолел дистанцию в 207 км за 4 часа 43 минуты и 35 секунд. Вторым стал поляк Павел Поляньский из команды Bora-Hansgrohe, проигравший победителю 16 секунд. Третье место занял испанец Хосе Рохас, представляющий команду Movistar. Российский гонщик швейцарской команды "Катюша-Альпецин" Ильнур Закарин финишировал 45-м.

Лидерство в генеральной классификации сохранил британский гонщик команды Sky Крис Фрум. Второе место занимает колумбиец Эстебан Чавес из Orica-Scott, проигрывающий лидеру 11 секунд. Третьим идет ирландец Николас Роуч из BMC, отставая на 13 секунд. Закарин занимает 12-е место в общем зачете, уступая первому месту 1 минуту и 40 секунд.

"Вуэльта", которая является третьим и заключительным Гранд-туром сезона, завершится 10 сентября финишем в Мадриде.

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