Магнитогорский "Металлург" победил "Трактор" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 25 августа. Магнитогорский "Металлург" одержал победу над челябинским "Трактором" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Мозякин (19-я минута) и Томаш Филиппи (59). У проигравших отличился Пол Щехура (4).

Мозякин, который также отметился результативной передачей, стал первым игроком, достигшим отметки в 600 очков в регулярных чемпионатах КХЛ. В прошедшем сезоне он стал самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ. Также он побил ряд рекордов по результативности. В частности, Мозякин стал первым отечественным хоккеистом, набравшим 1000-е очко в чемпионатах СССР/России, а также побил рекорд форварда ЦСКА Вениамина Александрова, опередив его по количеству шайб, заброшенных в течение сезона (53).

В следующем матче "Металлург" в гостях сыграет с тольяттинской "Ладой", "Трактор" примет екатеринбургский "Автомобилист". Обе встречи пройдут 27 августа.