Хачанов сыграет с Лу Яньсюнем в первом круге Открытого чемпионата США по теннису

ТАСС, 25 августа. Россиянин Карен Хачанов, "посеянный" на Открытом чемпионате США по теннису под 25-м номером, в первом круге турнира сыграет с представителем Тайваня Лу Яньсюнем. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Хачанов второй раз в карьере сыграет на Открытом чемпионате США. В 2016 году он проиграл во втором круге японцу Кеи Нисикори в четырех сетах.

Другой российский теннисист Андрей Рублев встретится с британцем Аляжем Бедене, Михаил Южный сыграет со словенцем Блажем Кавчичем, Андрей Кузнецов - с испанцем Фелисиано Лопесом (31). Соперники Дмитрия Турсунова и Евгения Донского определятся по итогам квалификации.

Первая "ракетка" мира испанец Рафаэль Надаль стартует на турнире матчем против сербского теннисиста Душана Лайовича. Британец Энди Маррей (2) встретится с американцем Теннисом Сандгреном, швейцарец Роджер Федерер (3) также сыграет с представителем США Фрэжнсисом Тьяфу.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября.