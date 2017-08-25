Хачанов сыграет с Лу Яньсюнем в первом круге Открытого чемпионата США по теннису

Хачанов сыграет с Лу Яньсюнем в первом круге Открытого чемпионата США по теннисуСпорт 25 августа, 20:36
Постпред США при ООН заподозрила Иран в сокрытии своей ядерной программыМеждународная панорама 25 августа, 20:28
Монтаж кровли стадиона ЧМ-2018 начался в СамареСпорт 25 августа, 20:12
Мутко: стадион ЧМ-2018 в Самаре планируется передать заказчику в февралеСпорт 25 августа, 19:51
CNN: ураган "Харви" нарушил работу нефтяных платформ у побережья ТехасаПроисшествия 25 августа, 19:43
Памятка путешественнику: как выбрать туроператора и кто заплатит за испорченный отдыхОбщество 25 августа, 19:39
Посол Молдавии вызван в МИД РФ в связи с инициативой Кишинева о выводе миротворцевПолитика 25 августа, 19:38
Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы о Сталинградской битвеАрмия и ОПК 25 августа, 19:35
Захарова: обвинения РФ в лесных пожарах в Грузии не заслуживают комментариевПолитика 25 августа, 19:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 25 августа. Россиянин Карен Хачанов, "посеянный" на Открытом чемпионате США по теннису под 25-м номером, в первом круге турнира сыграет с представителем Тайваня Лу Яньсюнем. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Хачанов второй раз в карьере сыграет на Открытом чемпионате США. В 2016 году он проиграл во втором круге японцу Кеи Нисикори в четырех сетах.
Другой российский теннисист Андрей Рублев встретится с британцем Аляжем Бедене, Михаил Южный сыграет со словенцем Блажем Кавчичем, Андрей Кузнецов - с испанцем Фелисиано Лопесом (31). Соперники Дмитрия Турсунова и Евгения Донского определятся по итогам квалификации.
Первая "ракетка" мира испанец Рафаэль Надаль стартует на турнире матчем против сербского теннисиста Душана Лайовича. Британец Энди Маррей (2) встретится с американцем Теннисом Сандгреном, швейцарец Роджер Федерер (3) также сыграет с представителем США Фрэжнсисом Тьяфу.
Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября.