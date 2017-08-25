"Лада" победила "Автомобилист" в матче чемпионата КХЛ

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ТАСС, 25 августа. Тольяттинская "Лада" одержала победу над екатеринбургским "Автомобилистом" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Картер Эштон (21-я минута), Александр Стрельцов (36) и Станислав Бочаров (46). У проигравших отличился Денис Бодров (27).
В следующем матче "Лада" примет магнитогорский "Металлург", "Автомобилист" на выезде сыграет с челябинским "Трактором". Обе встречи пройдут 27 августа.