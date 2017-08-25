Российские волейболисты проиграли аргентинцам в финале молодежного чемпионата мира

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ТАСС, 25 августа. Мужская сборная России проиграла команде Аргентины в финальном матче молодежного чемпионата мира по волейболу среди игроков не старше 23 лет, который проходил в Каире.
Встреча завершилась со счетом 4-2 в пользу аргентинцев.
В матче за бронзовые медали сборная Кубы со счетом 4-1 одержала победу над командой Бразилии.
На молодежных чемпионатах мира по волейболу 2017 года среди юношей и девушек тестируется новая система подсчета очков. Партии проводятся до 15 очков, для победы в матче необходимо выиграть четыре сета.
Молодежный чемпионат мира по волейболу среди игроков не старше 23 лет проводился в третий раз. В 2013 году победили бразильцы, а россияне заняли третье место. В 2015 году чемпионами стали российские волейболисты. Сборная России - единственная команда, которая выигрывала медали на всех трех турнирах.