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Четыре россиянки вышли в финал чемпионата мира по современному пятиборью

Спорт
25 августа, 21:04 UTC+3 ТАСС

Анна Буряк, Екатерина Хураськина, Гульназ Губайдуллина и Ульяна Баташова поборются за медали турнира

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Гульназ Губайдуллина

Гульназ Губайдуллина

© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

ТАСС, 25 августа. Россиянки Анна Буряк, Екатерина Хураськина, Гульназ Губайдуллина и Ульяна Баташова по итогам квалификационных соревнований на чемпионате мира по современному пятиборью пробились в финал в личном первенстве. Соревнования проходят в Каире.

Губайдуллина заняла первое место в квалификационной группе B, Хураськина - 30-е. Баташова стала седьмой в квалификационной группе А, а Буряк - 12-й. 

В четверг состоялись квалификационные соревнования у мужчин. Олимпийский чемпион Игр-2016 Александр Лесун, а также Илья Фролов и Кирилл Беляков вышли в финал. Александр Савкин завершил выступление на турнире, не сумев пробиться в финальные соревнования. Лесун занял второе место в полуфинале B, Фролов - третье в том же полуфинале, а Беляков стал вторым в группе С. Савкин занял 18-е место в группе А.

На чемпионате мира в египетской столице осталось разыграть пять комплектов медалей - в личном и командном первенстве у мужчин и женщин, а также в смешанной эстафете. Победители в личных соревнованиях у мужчин определятся 26 августа, у женщин - 27 августа. По итогам личных соревнований определятся победители командных турниров. На 28 августа запланирована смешанная эстафета, состав российской команды будет определен позднее.

Ранее в двух эстафетах российские команды остались без наград. Илья Фролов и Данил Калимуллин стали четвертыми, Ксения Фральцова и Аделина Ибатуллина - пятыми.

Первый чемпионат мира по современному пятиборью прошел в 1949 году в Стокгольме, 20 лет назад в Софии впервые состоялся совместный турнир для мужчин и женщин. Год назад чемпионат мира прошел в Москве, сборная России победила в смешанной эстафете, где вместе с Лесуном выступала Доната Римшайте. На счету российской команды также три серебряные медали - у Лесуна в личном первенстве, в командном турнире и мужской эстафете (Илья Фролов и Олег Наумов).

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