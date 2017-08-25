"Локомотив" победил "Слован" в матче чемпионата КХЛ

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ТАСС, 25 августа. Ярославский "Локомотив" одержал победу над братиславским "Слованом" со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Петри Контиола (3-я и 17-я минуты), Владислав Картаев (17), Егор Коршков (34) и Дмитрий Лугин (46). У проигравших отличился Павол Скалицки (6). Обе команды потерпели поражения в своих стартовых матчах нового сезона КХЛ.
В следующем матче "Локомотив" примет хельсинкский "Йокерит", "Слован" сыграет в гостях с московским "Динамо". Обе встречи пройдут 27 августа.